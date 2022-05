Produtores protestam contra demora na liberação de auxílio emergencial

publicidade

Um grupo de produtores reunido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf/RS) protestou nesta terça-feira na frente do Palácio Piratini, contra a demora do governo em liberar os recursos prometidos como auxílio emergencial às famílias atingidas pela pandemia e a estiagem. Liderados pelo coordenador da Fetraf/RS, Douglas Cenci, os agricultores foram recebidos pela chefia de gabinete da Casa Civil. "Nós expressamos a nossa indignação pela demora no pagamento do auxílio e nosso pleito de sermos recebidos pelo governador para resolver esta situação", disse Cenci.

Em manifestações realizadas em março, a agricultura familiar obteve o compromisso do governo de pagamento de um salário mínimo por família a título de ajuda emergencial. Segundo o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, o assunto está sendo tratado diretamente pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, com expectativa de ser solucionado ainda neste mês.