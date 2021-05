Programa ATeG do Senar já tem 2,7 mil inscritos no RS

publicidade

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/RS completou um ano em março com 2,7 mil agricultores inscritos nas cadeias de agricultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, ovinocultura, apicultura e fruticultura. No total, o Senar apura que estão organizados até o momento 164 grupos de produtores que já executam pelo menos 90 ações destinadas à melhoria produtiva e de desempenho econômico de suas propriedades.

Na terça-feira à noite, em live que reuniu mais de 150 pessoas no canal do Senar RS do Youtube, foram apresentados cases do programa na área de bovinocultura de corte. O supervisor de ATeG do segmento, Paulo Afonso Bolzoni, diz que um total de 902 pecuaristas estão sendo atendidos na modalidade, em 32 grupos, geridos por 32 técnicos de campo e quatro supervisores.

Conforme Bolzoni, os grupos reúnem em média 30 produtores que recebem orientações desde como apontar custos e entradas financeiras até técnicas simples de manejo que melhoram índices de nutrição, prenhez e utilização de pastagens. “São medidas que têm auxiliado os pecuaristas a mudarem a performance de suas criações”, completa.