Programa para desenvolvimento da agropecuária começa a ser discutido

publicidade

A primeira reunião voltada à elaboração de um programa de desenvolvimento da agropecuária gaúcha, ocorrida nesta quarta-feira, definiu como quatro focos iniciais de trabalho os cereais de inverno, a integração entre lavoura e pecuária, o milho e a qualidade dos grãos. Cada temática será trabalhada individualmente por um grupo formado por técnicos e pesquisadores ao longo do mês de abril.Participam da mobilização o Sistema Farsul, ABPA, Embrapa, Fecoagro e Asgav. Segundo o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, a ideia é estabelecer ações de curto, médio e longo prazos para o setor no Estado, utilizando as estruturas do Senar-RS e dos sindicatos.