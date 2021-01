Projeto Guaritas amplia vigilância sanitária na divisa com SC

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) lança o Programa de Vigilância Agropecuária Interestadual – Projeto Guaritas nesta quinta-feira, em Vacaria. Vinculado ao futuro status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação, que o Rio Grande do Sul espera conquistar da Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) em maio, e inspirado no Programa Sentinela, que já faz o mesmo nas fronteiras com a Argentina e Uruguai, o Guaritas terá equipes de vigilância em seis pontos fixos e volantes em mais de 50 pontos de passagem por rodovias ou balsas existentes em 97 municípios próximos ou na divisa com Santa Catarina. “Será uma atividade periódica, contando com o fator surpresa na tentativa de coibir o trânsito irregular de cargas interestaduais”, complementa o chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias da Seapdr, Francisco Lopes. O investimento de R$ 82,9 mil conta com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa).

*Sob supervisão de Elder Ogliari