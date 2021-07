Projeto oferece prêmio para o bem-estar animal

publicidade

As inscrições para o “Desafio da Pecuária Responsável” já estão abertas e se estendem até 15 de outubro no site do projeto. A iniciativa é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (ABIEC) em parceria com diversas empresas e vai premiar a melhor proposta de conforto para os animais na pecuária com R$ 15 mil.

“A preocupação com o bem-estar dos animais é crescente e ações nesse sentido têm potencial para melhorar também os resultados e a qualidade dos produtos”, justifica Mateus Paranhos, responsável pela curadoria do projeto.

*Sob supervisão de Elder Ogliari