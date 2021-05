Pronaf deve ter R$ 33 bilhões no Plano Safra

publicidade

Em reunião com o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, Rogério Boueri, nesta terça-feira, em Brasília, a Fetag obteve a promessa de que o Plano Safra 2021/2022 deve trazer o mesmo aporte de recursos para o Pronaf, de R$ 33 bilhões, e as mesmas taxas de juros praticadas no ciclo 2020/2021, que está se encerrando, de 2,75% a 4% ao ano. Segundo o vice-presidente da entidade, Eugênio Zanetti, também serão revisados os limites de enquadramento no Pronaf.