Quatro frigoríficos brasileiros estão suspensos de exportar carne à China

A General Administration of Customs People’s Republic of China (GACC), órgão responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores para China, solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informações sobre frigoríficos brasileiros com casos de Covid-19 entre seus trabalhadores. Ao total, quatro dos 102 abatedouros do Serviço de Inspeção Federal (SIF) estão suspensos temporariamente de vender carne para os chineses.

Em nota, o Mapa esclareceu que a CCGA suspendeu três plantas e o governo federal uma, que foi interditada via decisão judicial por problemas de controle da Covid-19 entre seus colaboradores. O Mapa está buscando junto à GACC as razões da suspensão dos três estabelecimentos e, ao mesmo tempo, iniciou negociações para a retomada das exportações. Dois frigoríficos no Estado estão entre os suspensos, o da JBS, de Passo Fundo, e o da Cia Minuano, de Lajeado. As empresas informaram que não vão comentar o caso.