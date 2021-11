Redução do metano deve beneficiar a agropecuária

publicidade

O acordo global para reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 terá um impacto positivo na agropecuária, avaliam especialistas do setor. A perspectiva é que as metas assumidas funcionem como um incentivo de peso à busca de eficiência e sustentabilidade que já ocorre na cadeia produtiva. O compromisso foi assinado na terça-feira por mais de 100 países, durante a Conferência sobre o Clima da Organização das Nações Unidas (COP26), em Glasglow, na Escócia.

A maior parte das emissões de metano do setor agropecuário é decorrente da fermentação entérica (eructação) dos bovinos. Para o coordenador da Comissão do Meio Ambiente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Lopes, o acordo global reforça as ações do ABC+, programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que contempla soluções para reduzir as emissões de carbono. “Vai ser um estímulo ao produtor para que ele demonstre de forma eficiente à sociedade o que já realiza diariamente nas propriedades”, afirma Lopes. “O produtor tem consciência hoje de que precisa melhorar a sua imagem.”

O chefe geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso, também destaca que o caminho para reduzir as emissões é tornar o sistema mais eficiente. “Na pecuária temos um balanço entre sequestro e emissões, e o que vamos trabalhar cada vez mais é tornar esse balanço positivo, incorporar mais carbono nos sistemas e emitir menos. (Existem) várias tecnologias disponíveis para isso, que favorecem a redução das emissões e também a produtividade”, explica Cardoso, citando ações como integração lavoura-pecuária; rotação de culturas com inclusão da pecuária e uso de pastagens que fixam carbono. Segundo o dirigente, a Embrapa Pecuária Sul já desenvolve um projeto em conjunto com as associações de raças para seleção genética de animais capazes de emitir menos metano.

O professor Júlio Barcellos, coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NESPro), compara o acordo global do metano com desafios anteriores já enfrentados pelo setor, como a retirada da vacinação contra a febre aftosa. “A pecuária gaúcha terá muito a se beneficiar com isso. Todo ajuste acaba onerando o sistema, mas leva a práticas de gestão mais integradas e eliminação de perdas de processos produtivos”, observa Barcellos.

Para o professor, países que não cumprirem o compromisso poderão futuramente enfrentar dificuldades para exportação, como imposições tarifárias.

No ano passado, o Brasil emitiu 20,2 milhões de toneladas de metano, de acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), iniciativa do Observatório do Clima. Cerca de 72% vieram da agropecuária. As emissões do agro totalizaram 577 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020. Desse total, 65% foram resultantes da fermentação entérica.