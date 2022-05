Rio Grande do Sul celebra sete anos sem peste suína

publicidade

O Rio Grande do Sul comemorou sete anos como zona livre de Peste Suína Clássica (PSC). O status foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) em 29 de maio de 2015. “As ações que resultaram no reconhecimento internacional têm como base a vigilância, o monitoramento e a inspeção sanitária”, reforça a fiscal estadual agropecuária Juliane Galvani, do Programa Estadual de Sanidade Suídea (PNSS).