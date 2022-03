RS deve produzir 200 mil litros de azeite neste ano

publicidade

A 10ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Oliva ocorreu nesta sexta-feira, na Estância das Oliveiras, em Viamão. O evento contou com representantes de seis secretarias estaduais, Ministério da Agricultura, Embrapa e Emater, além do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, produtores e degustadores.

“É uma cultura de extrema importância no cenário gaúcho e que está em plena expansão. As premiações internacionais do azeite produzido no nosso Estado demonstram a dedicação dos nossos olivicultores, que tão bem representam a força da produção gaúcha. Desejo uma excelente colheita para este ano”, disse o vice-governador.

Responsável por 75% da produção nacional, o Rio Grande do Sul elaborou 200 mil litros em 2021 e tem a expectativa de repetir o volume em 2022. De acordo com dados da Secretaria da Agricultura, na safra passada o Estado contou com 191 olivicultores, 6 mil hectares de área plantada e produção de 2 mil toneladas de azeitonas.

Segundo o sócio diretor da Estância das Oliveiras, Rafael Sittoni Goelzer, “nunca houve antes na abertura da colheita a possibilidade de colher o azeite e processar no mesmo momento”. O empresário relata que “eles (as autoridades) colheram, trouxeram a oliva, fizeram o azeite e degustaram”.

Na Estância das Oliveiras, a expectativa da colheita, que termina em 13 de março, é de 25 toneladas. “Além de termos uma produção superior este ano, tivemos uma produção de qualidade”, destaca Goelzer.