SC cria grupo para acompanhar crise

O governo de Santa Catarina criou um grupo, formado por representantes de órgãos estaduais, para acompanhar em tempo real a situação da estiagem e propor ações imediatas para mitigar os impactos da falta de água, sobretudo no Oeste e Extremo-Oeste do estado, as regiões mais afetadas pela crise hídrica. Ontem, o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, visitou alguns municípios atingidos. A principal preocupação é a quebra na safra de milho, estimada em até 50%, que deve produzir impactos diretos nas cadeias de carne e leite.