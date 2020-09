Secretaria da Agricultura lança Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2020

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) lançou neste sábado a Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2020, durante a programação da Expointer Digital 2020. Em 38 páginas, a publicação reúne informações dos mais importantes setores da agricultura e pecuária do Estado como a área plantada, os volumes produzidos, os principais destinos de exportação dos produtos, receita gerada e os municípios com maior participação em cada uma das atividades.

A coleta de informações, que ficou a cargo do Departamento de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural, tomou como base para a pesquisa o ano de 2019, a safra 2019/2020 e, em alguns casos, 2018, junto a diversos órgãos oficiais e privados. “Buscamos fontes confiáveis para levantar as mais fidedignas informações de cada uma das atividades”, destaca o diretor do departamento, Ivan Bonetti. Ele comenta que, além das grandes culturas, como soja, milho e arroz, buscou-se trazer um retrato de segmentos como o da noz-pecã e das oliveiras, que estão crescendo e se consolidando no Estado.

De acordo com a radiografia, em 2019, os agropecuaristas gaúchos exportaram para mais de 200 países e geraram um valor correspondente a 12,32 bilhões de dólares. A balança comercial fechou o ano passado com um superávit de 9,93 bilhões de dólares, diante de importações que somaram 2,39 bilhões de dólares.