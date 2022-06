Secretaria da Agricultura publica regulamento da Expointer

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) publicou o Regulamento Geral da 45ª Expointer. A feira se realizará de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 7 de junho e normatizam a participação de expositores, empresas e entidades no evento.

As informações abrangem normas gerais, regramento para publicidade, para fornecedores, montagem de estandes e credenciamento. Também são detalhados itens como limpeza, segurança, prevenção contra acidentes e impedimentos para participação. Ainda entram orientações para os procedimentos legais, seguro, alojamento e desmontagem das estruturas.

Além disso, a publicação traz a tabela de preços para locação dos espaços por empresas e instituições e para publicidade durante a exposição, inclusive na rádio Expointer. E também detalha os valores dos ingressos: a entrada inteira custará R$ 16,00 e a meia, R$ 8,00 (meia-entrada). “Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso”, divulgou, em nota, a Secretaria da Agricultura. O estacionamento para visitantes custará R$ 40,00.