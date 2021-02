Secretaria doa carne a entidades beneficentes

publicidade

A Regional de Santa Rosa da Secretaria da Agricultura doou 270 quilos de carne bovina, desossada e resfriada, a seis entidades beneficentes dos municípios de Alecrim, Horizontina, Santa Rosa e São José do Inhacorá. A carne doada, considerada apta ao consumo, é oriunda de operação do Programa Sentinela, com o 4° Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (BPAF), que identificou o ingresso ilegal de bovinos provenientes da Argentina para a cidade de Porto Vera Cruz e fez o abate sanitário.