Secretaria publica regulamento para presença de animais na Expointer

publicidade

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) divulgou ontem o regulamento para a 84ª Exposição Estadual de Animais na 44ª Expointer, que ocorre de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As associações de criadores recebem as inscrições dos pecuaristas conforme seus próprios calendários, mas devem inserir os dados dos animais destinados à exposição e avaliações morfológicas no sistema oficial da Seapdr entre 27 de julho a 4 de agosto.

As categorias da exposição de animais são bovinos (raças de corte, mistas e leiteiras), zebuínos, caprinos, coelhos e chinchilas, ovinos, equinos, bubalinos, aves e pássaros. Para animais rústicos e equinos destinados somente às provas e aos leilões, as inscrições seguem até 18 de agosto.

O regulamento define as exigências sanitárias para a entrada dos animais no parque, em Esteio. A diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria, Rosane Collares, lembra que deverão ser apresentadas as Guias de Trânsito Animal (GTAs) e demais documentos zoossanitários e fiscais, conforme prevê a legislação. Os expositores deverão apresentar atestado sanitário dos animais, emitido por veterinário particular, comprovando que eles não têm sintomatologia compatível com doença infectocontagiosa, parasitária ou presença de ectoparasitas. Esse atestado deverá ser apresentado para emissão da GTA e acompanhará os animais no transporte e no momento do ingresso no local do evento.

Será permitida a participação somente de bovinos ou bubalinos provenientes de áreas com reconhecimento internacional de livre de febre aftosa sem vacinação.