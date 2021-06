Senar oferece curso "Qualidade do Leite"

publicidade

O Senar-RS está oferecendo o curso “Qualidade do Leite” para produtores que queiram aprender técnicas de manejo e higienização gratuitamente. “A ideia é trazer ensinamentos para que as propriedades estejam adequadas a todas as legislações e normas vigentes”, explica o técnico em formação profissional rural do Senar-RS, Pedro Faraco. O curso tem 10 horas de aulas no modelo de ensino a distância. Depois, o professor visita a propriedade do aluno para colocar em prática o que foi ensinado. Interessados devem entrar em contato com o Sindicato Rural municipal ou regional mais próximo e solicitar a participação nas aulas, que ocorrem sob demanda. As primeiras turmas devem abrir em breve.