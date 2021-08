Serviços para 44ª Expointer ainda estão sendo licitados

publicidade

As licitações para a contratação de serviços destinados ao funcionamento da 44ª Expointer serão concluídas até o final de agosto. Desde a semana passada, esses processos estão em andamento na pauta da Subsecretaria da Administração Central de Licitações (CELIC). Um deles, de fundamental importância para a feira que ocorre entre 4 e 12 de setembro, em Esteio, o de escolha da empresa que fará a venda on-line de ingressos, terá de ser repetido até o final desta semana. O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, Gabriel Fogaça, explica que a empresa que se apresentou para a tarefa no pregão foi desclassificada por estar inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública (CFIL/RS).

Fogaça adianta que não será exigido do visitante comprovante de vacinação para acesso à feira, mas no ato da compra do ingresso este deverá preencher um termo onde declara suas condições de saúde e concorda com as exigências sanitárias, entre elas o uso permanente de máscara no interior do parque. Ele detalha, também, que nas áreas onde houver sensoriamento de público - como o Pavilhão da Agricultura Familiar e o Boulevard - o critério será de uma pessoa para cada 8 metros quadrados em espaço fechado e 4 metros quadrados ao ar livre.

Na quarta-feira, a secretária de Agricultura, Silvana Covatti, concederá entrevista coletiva (em horário ainda a ser estabelecido) para dar mais detalhes sobre o evento.