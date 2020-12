Terminal de Rio Grande bate recorde de exportação de arroz

publicidade

O Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande (RS), operado pela Wilson Sons, alcançou recorde em volume de exportação de arroz entre os meses de janeiro e novembro deste ano, quando foram embarcados 10 mil contêineres, o equivalente a mais de 252 mil toneladas. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um incremento de 31%, tendo em vista que foram embarcadas 189.498 toneladas na ocasião. Neste ano, os principais destinos do arroz nacional pelo terminal foram Peru, Estados Unidos, México, Venezuela, Guatemala, Cabo Verde, África do Sul e Angola.

Para o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, esse cenário positivo ocorre por causa da alta produtividade na colheita da safra 2019/20, da conquista de novos mercados importantes, como México e África do Sul, de alterações nos padrões de consumo provocadas pela pandemia e da forte desvalorização do real (ante o dólar).

*Sob supervisão de Danton Júnior