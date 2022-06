Trigo lidera embarques

publicidade

A Portos RS divulgou nesta semana resultado das movimentações de grãos e insumos agrícolas nos terminais marítimos gaúchos entre janeiro e maio de 2022, o qual atingiu as 14,93 milhões de toneladas, 3,79% menor que em 2020 e 78,79% a menos que em 2021 (em razão da quebra de safra). O trigo é o grão que lidera estas movimentações, chegando a 2,47 milhões de toneladas nos primeiros cinco meses do ano, um aumento de 266,83% em relação ao ano passado. Depois do trigo, o maior movimento foi o do milho, com 518,13 mil toneladas, 88,53% a mais; o de cloreto de potássio, com 554 mil , 44,26% a mais; e os cavacos de madeira, com 631,9 mil toneladas, 40,45% superior ao mesmo período de 2021. Outras movimentações, como soja em grão, farelo de soja, arroz, fosfatos, madeira, celulose e demais produtos, somaram 11,271 milhões de toneladas.