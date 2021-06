publicidade

A Universidade de Caxias do Sul promove a live Perspectivas para o Agronegócio às 18h30 desta terça-feira. A palestra será ministrada pelo doutor em Economia Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, com moderação do professor Mosár Ness, mestre em Economia e pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da UCS. A programação é aberta no link meet.google.com/ggp-hdjk-mif.