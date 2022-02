publicidade

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deve chegar a R$ 1,204 trilhão em 2022, cifra 4,3% maior que a de R$ 1,154 trilhado de 2021, segundo estimativa divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura com base em dados de janeiro. No Estado, a projeção caiu para R$ 1,19 bilhão, ante R$ 1,22 bilhão em 2021, porque foi afetada pela estiagem, que causou perdas principalmente no milho e na soja.