Vendas de máquinas agrícolas cresceram 26% em 2021, segundo a Fenabrave

Apesar da pandemia, o ano passado foi de resultados positivos para as vendas de tratores e colheitadeiras, que cresceram 26% em todo o país na comparação com as de 2020, informou nesta quarta-feira a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que reúne concessionárias de veículos e máquinas agrícolas. Em 2021, as revendas entregaram 58,4 mil unidades aos produtores rurais.

Apenas em dezembro foram vendidas 5,7 mil máquinas, o que representa um avanço de 9,2% frente a novembro e de 17,6% em relação a dezembro de 2020. Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, a tendência é de mais crescimento neste ano. “O cenário para 2022 é igualmente positivo (para o) agrobusiness, o que deve manter a demanda alta”, disse o empresário, em comunicado.

No Rio Grande do Sul, de acordo com levantamento do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers – entidade que congrega 62% das indústrias de máquinas agrícolas do país – o setor encerrou 2021 com um salto de 48% nas vendas ante o ano anterior. Segundo o presidente do sindicato, Cláudio Bier, o resultado só não foi melhor porque a falta de matérias-primas, como aço, peças e componentes importados, e de mão de obra limitou a produção das empresas. O problema é atribuído à desorganização nas cadeias logísticas causada pela pandemia. “Melhorou um pouco, mas ainda estamos com dificuldades em equipamentos hidráulicos, principalmente comandos e bombas, e componentes eletrônicos”, relata Bier.

Mesmo com a estiagem, que deve impactar as vendas na Região Sul, Bier acredita que haverá expansão de vendas do setor em 2022, com base na demanda de clientes de outros estados.