Ministério da Saúde abre inscrições para atuação de voluntários em território Yanomami

publicidade

Após receber diversas mensagens de pessoas oferecendo ajuda para a situação do povo indígena Yanomami, o Ministério da Saúde abriu neste domingo (22) um canal de inscrição para voluntários em território Yanomami. O anúncio foi dado pelas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O grupo será de apoio à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco para serviços em território Yanomami, depois que o governo decretou emergência em saúde pública de importância nacional na região.

Recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ajudar no território Yanomami. O Ministério da Saúde abriu um formulário para inscrição de profissionais de saúde voluntários. Ajude a compartilhar. O Brasil é o país da solidariedade e esperança. #EquipeLula https://t.co/aqiGw0RS6Q — Lula (@LulaOficial) January 22, 2023

Entenda

Neste sábado (21), o presidente Lula foi a Roraima visitar o povo indígena Yanomami — que enfrenta a aceleração de casos de insegurança alimentar e desnutrição infantil. O Ministério da Saúde estima que cerca de 570 crianças foram mortas por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome. Durante a visita, Lula anunciou medidas, como a melhoria do transporte e o atendimento médico oferecido aos indígenas.

Lula viajou acompanhado pelos ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Nísia Trindade (Saúde) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas).

Convocações

O cadastro dos voluntários é permanente, e as convocações serão feitas em eventuais futuras missões.

Os voluntários já convocados prestarão atendimento direto aos pacientes localizados na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami e assistência no hospital de campanha do Exército. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuarão de acordo com suas especialidades.

Veja Também

Abandono

Desde a última segunda-feira (16), equipes do Ministério da Saúde se encontram na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda (IRA) e outros agravos.

Em visita à região neste sábado (21), o presidente Lula afirmou que a situação dos povos Yanomami, em Roraima, é desumana. Lula esteve em Boa Vista e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. A situação já levou à morte 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de 1 ano. No ano de 2022, foram registrados 11.530 casos confirmados de malária na terra Yanomami.

Atualmente, cerca de 700 indígenas estão sendo atendidos na casa de apoio, a maioria crianças com desnutrição grave. Umas das ações prioritárias, para o presidente, é organizar a rede logística para o transporte de suprimentos e das pessoas entre as aldeias e a cidade, como a melhoria de pistas de pouso de aeronaves em regiões mais próximas às comunidades.