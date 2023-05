Noite dos Museus, automação e morte em borracharia

publicidade

Noite dos Museus

Não acredito que a Noite dos Museus poderá ser prejudicada e ser encolhida por decisões de seis instituições que já prometeram não recuar e deverão estar com as portas fechadas. As edições que levaram multidões a passear à noite pelo Centro Histórico e adjacências, como a de 2022, que reuniu 180 mil pessoas, ficarão no passado (CP, 5/5). A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) admitiu, na reportagem do Arte & Agenda, que o evento passou a ter um caráter urbano que ampliou a sua popularidade. No entanto, o público foi crescendo e não teve estrutura e organização suficientes para a gestão deste novo público. Todos sabemos que normalmente os chamados equipamentos culturais têm pouca visitação. Agora, a população não terá mais estes espaços de fruição de arte e pesquisa gratuitamente. Pois é, não querem que o povo tenha facilidades culturais. Vamos deixar assim?

Marina T. Gonçalves, Porto Alegre, via e-mail

Arte e cultura

A Noite dos Museus não terá mais a participação do Margs, Casa de Cultura Mário Quintana e Farol Santander. Uma oportunidade maravilhosa de conhecer a arte e a cultura porto-alegrenses. Espero que possamos desfrutar e absorver ao máximo o que essa noite encantadora tiver a nos oferecer já que temos tão poucas oportunidades gratuitas de lazer na capital dos gaúchos. Carpe Diem, Noite dos Museus!

Márcia Andreolio, Porto Alegre, via Instagram

Futuro incerto

A automação avança com celeridade em todas as áreas da atividade humana, diminuindo assim, de um modo geral, as vagas de trabalho. Há de se pensar no futuro da humanidade. Haverá, amanhã, espaço para tanta gente? O alerta vem de Maurice Strong, diplomata canadense: "Ou nós reduzimos a população mundial voluntariamente ou a natureza fará isso por nós, porém de forma brutal". No passado, falava-se muito em planejamento familiar, controle da natalidade, paternidade responsável. Hoje este tema nem mesmo se encontra na pauta de nossos agentes políticos. Que futuro nos espera?

Sebastião Cruz, Passo Fundo, via e-mail

Explosão em borracharia

Muito importante a divulgação sobre a morte de um homem devido à explosão de um pneu de caminhão. É preciso alertar sobre os perigos em uma borracharia. Até em oficinas e postos de gasolina, podem ocorrer acidentes graves, pois óleos lubrificantes incendeiam, carros caem dos macacos hidráulicos, bombas de combustíveis e de GNV explodem. A divulgação serve de alerta.

Anael Fernando Severo da Rosa, Porto Alegre, via Instagram