O que esperar da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre

Um dos eventos literários mais importantes do país está prestes a começar. Os livros vão invadir a Praça da Alfândega.

Por isso, Luiz Gonzaga Lopes conversa com o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Bottin Filho, Jussara Rodrigues e Sônia Zanchetta, sobre a organização da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece de 1º a 17 de novembro no Centro Histórico.

Ouça: