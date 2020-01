O saldo da Copa SP para a Dupla Gre-Nal e os reforços de Thiago Neves e Diego Souza para o Tricolor

Jornalistas do CP discutem o saldo da dupla Gre-Nal na Copa SP e as novas contratações do Grêmio

28/01/2020 | 19:19 Por Correio do Povo