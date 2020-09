publicidade

A pandemia que foi portadora de prejuízos para alguns setores produtivos do agronegócio, também trouxe ganhos para outros. É o caso do mercado de proteína animal, tema deste episódio do podcast Correio do Povo Rural.

Representantes das associações de criadores de suínos, bovinos e aves comentam o atual cenário do mercado.

Ouça: