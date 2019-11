A batalha de Taylor Swift e o futuro de Blade Runner

publicidade

O 13º episódio do CPop discute a longa briga da cantora Taylor Swift com a antiga gravadora Big Machine e o impacto desta disputa para o mundo da música e lembra que o futuro do clássico de ficção científica Blade Runner (Ridley Scott, 1982) já se tornou presente (22min30seg). Novembro de 2019 é a data em que o detetive Rick Deckard (Harrison Ford) volta à ativa para caçar replicantes que estavam ameaçando os humanos. As análises são de Carlos Correa, Márcio Gomes, Pedro Bastos e Samantha Klein. O programa ainda tem Caroline Grüne como convidada.

Novidades

A partir da próxima semana, em caráter experimental, o CPop estará no ar às quartas-feiras. Além disso, já temos nossa conta no Instagram.