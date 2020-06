A paródia meia-boca de Space Force e vida (amorosa) do vocalista do INXS

publicidade O CPop analisa a nova série de comédia da Netflix, Space Force, com Steve Carell, Lisa Kudrow e John Malkovich. Criada pela mesmo equipe que produziu The Office, a série faz uma paródia do novo departamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Na segunda parte, o 35º episódio trata do documentário "Mystify: Michael Hutchence”, que analisa a vida e carreira do vocalista do INXS. O programa conta com Carlos Corrêa, Carol Grüne, Márcio Gomes e Mauren Xavier. Ouça:

