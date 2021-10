As novidades do DC Fandome e as bizarrices de Maligno

publicidade

Do novo trailer do Batman a animações voltadas para o público infantil, o DC Fandome trouxe inúmeras atrações no final de semana. Algumas surpresas, outras nem tanto. No primeiro bloco, Carlos Côrrea e Márcio Gomes comentam as novidades e falam sobre os rumos da DC no cinema e no streaming. Na segunda parte, Mauren Xavier se junta para comentar o filme Maligno, da HBO Max. Nova produção de James Wan, mistura terror, grotesco e elementos cômicos. E muitos gritos.

Ouça: