"Cidade Invisível" leva o folclore brasileiro à Netflix

Uma história de suspense e fantasia com personagens do folclore brasileiro virou um dos hits da Netflix nas últimas semanas. "Cidade Invisível", série criada por Carlos Saldanha, o diretor de "Era do Gelo" e "Rio", estrou há poucos dias no serviço de streaming e virou um sucesso não apenas no Brasil, como também em outros países, tendo ficado no Top 10 também nos Estados Unidos, México, Itália, Espanha, Argentina, Nigéria e Portugal.

No episódio do CPop desta semana, o programa analisa as razões para que a série tenha caído tanto no gosto do público e o que poderia acontecer em uma possível (ou provável?) segunda temporada. O programa tem apresentação de Carlos Corrêa e a participação de Lou Cardoso, Camila Souza e Milena Braga. A edição é de Pedro Bastos.

