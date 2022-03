Crítica CPop: O que achamos do novo Batman

publicidade

O novo Homem-Morcego já está entre nós. Agora com Robert Pattison no papel principal, Batman era uma das estreias mais aguardadas de 2022. Nós já assistimos ao filme dirigido por Matt Reeves e que tem ainda estrelas como Zoe Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell no elenco e agora discutimos se a produção corresponde à expectativa criada e se faz jus a um dos super herois preferidos dos fãs. Carlos Corrêa, Lou Cardoso e Chico Izidro debatem ainda em que posição o filme ficaria num ranking entre os melhores Batman do cinema,

Para além do justiceiro de Gotham City, o CPop desta semana também discute outro fenômeno. A segunda temporada de Euphoria (38min18seg) chegou ao final se consolidando como uma das principais atrações da HBO, a ponto de perder em audência apenas para Game of Thrones. Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Carol Grüne analisam os pontos fortes e fracos da temporada e os caminhos que a série pode seguir daqui em diante. A edição é de Pedro Bastos.