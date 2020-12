Documentários sobre Maradona e o futebol em filmes e séries

publicidade

Diego Armando Maradona. A despedida do eterno camisa 10, um dos (ou o melhor?) jogadores de todos os tempos, foi o tema do episódio desta semana do CPop. A primeira parte trata de documentários e filmes sobre a vida do craque argentino. Na segunda, o debate é sobre séries e filmes sobre futebol e a dificuldade de transpor para as telas a emoção dos gramados. Participam do programa Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Chico Izidro.

Ouça:

