Expectativa para "Star Wars:A Ascensão Skywalker" e o surpreendente final de "Watchmen"

O 16º episódio do CPop traz um apanhado sobre a saga Star Wars e a expectativa para a estreia de "A Ascensão Skywalker". Em uma conversa sem spoilers, o podcast debate sobre o sucesso da franquia, faz um apanhado dos filmes anteriores e ainda sobra tempo para comentar sobre o sucesso do personagem Baby Yoda, da série derivada The Mandalorian.

Na segunda parte (21min31seg), o debate se concentra na série "Watchmen", que chegou ao fim no último domingo. Desta vez com spoilers, a conversa aborda o surpreendente último capítulo, a possibilidade (ou não) de uma segunda temporada e a interação da série da TV com a HQ da década de 80. Os debatedores são Carlos Corrêa, Márcio Gomes, Pedro Bastos e Samantha Klein.

