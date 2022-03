Inventando Anna e O Golpista do Tinder: os vigaristas ganham a audiência

publicidade

É a vez dos vigaristas no streaming. Seja documentários, sejam produções ficcionais, as histórias envolvendo golpes milionários pelo visto têm caído no gosto do público. São os casos de dois sucessos recentes de duas produções originais da Netflix: O Golpista do Tinder e Inventando Anna.

O primeiro tem um título autoexplicativo e mostra como um homem que se fazia passar pelo par perfeito destruiu a economia de várias mulheres em uma trama que envolvia muitas promessas e quase nenhum encontro. Já Inventando Anna é uma produção de Shonda Rhimes, a mesma por trás do sucesso Greys Anatomy, e traz a história de Anna Sorokin, uma jovem que se fez passar por uma herdeira e só na lábia, levava uma vida de milionária em Nova York. Carlos Corrêa, Mauren Xavier e Letícia Heinzelmann comentam as duas produções no episódio desta semana, que tem a edição de Alef Alencar.

Ouça: