Legado e racismo em Falcão e o Soldado Invernal

Segunda investida do Disney+ no MCU, Falcão e o Soldado Invernal chegou ao final na semana passada cumprindo o que prometeu. Ao longo de seis episódios, a série trouxe ótimas cenas de ação, sem deixar de lado as gracinhas típicas da Marvel. Mas não ficou só nisso, já que a série foi além ao abordar o legado do Capitão América e nisso discutir questões mais atuais que nunca, como o racismo. Tudo isso e um pouco mais é discutido no CPop dessa semana, que tem a apresentação de Carlos Corrêa e a participação de Tiago Medina.

