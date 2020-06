Novo PS5, o retorno de Michael Keaton como Batman e a surpreendente ficção Vastidão da Noite

publicidade O 37ª episódio do CPop trata do novo PS5, console que foi apresentado pela Sony, mas que provoca calafrios ao se fazer projeções de preços. O programa também trata da volta de Michael Keaton ao papel do Batman nos cinemas e o que isso significa para a DC nas telonas. Para terminar, Vastidão da Noite, o filme de ficcão científica que está na Amazon Prime Video e que surpreende a todos com uma nova abordagem do gênero. O podcast conta com Bernardo Berch, Carlos Corrêa e Márcio Gomes. Ouça:

