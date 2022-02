O Livro de Boba Fett amplia universo de Star Wars

publicidade

O Livro de Boba Fett, na Disney+, devolve aos fãs um personagem aclamado na trilogia original de Star Wars, mas que teve um fim um tanto abrupto. Ao recuperar a história de caçador de recompensa que assume o comando de Mos Espa, uma cidade no planeta de Tattoine, a série mescla elementos de faroeste que já estavam no Mandalorian com personagens tradicionais da franquia. Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Carmelito Bifano participam do programa.

Ouça: