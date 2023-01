publicidade

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciará os vencedores do Oscar no dia 12 de março. Para se preparar para a grande festa do cinema, até lá você pode ouvir as avaliações do CPop dos principais indicados em diversas categorias. Aperta o play abaixo e faça suas apostas para os vencedores da noite.

Avatar: O Caminho da Água (Cinema)

Top Gun: Maverick (Telecine e Paramount+)

Babilônia (Cinemas)

Os Fabelmans (Cinemas)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Disney+)

Batman (HBO Max)

Red - Crescer é uma Fera (Disney+)