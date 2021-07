Shows de rock que gostaríamos ter visto

publicidade

Enquanto ainda vivemos uma seca de shows no Brasil em virtude da Covid-19, aproveitamos o Dia do Rock, comemorado no dia 13 do julho no País, para citar quais bandas e quais festivais gostaríamos de ter visto ao longo da história. Para matar a saudade daquela aglomeração segura e com boa trilha sonora. Participam do programa Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Ana Lécia.

Ouça: