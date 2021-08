“Val” e os bastidores da carreira do ator de Top Gun, Batman e The Doors

publicidade

Documentário disponível na Amazon Prime Video, “Val” busca traçar um panorama da carreira do ator Val Kilmer com imagens de bastidores tanto da sua carreira como de sua vida pessoal. Kilmer ficou famoso por seus papeis em “Top Gun”, “Batman Eternamente” e “The Doors”. As imagens são mescladas com entrevistas e narrações do filho do ator, já que o artista passou por um tratamento contra câncer na garganta que prejudicou a sua voz. O documentário é debatido por Carlos Corrêa, Márcio Gomes e Mauren Xavier.

