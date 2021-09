Vencedores do Emmy: The Crown, Ted Lasso, Gambito da Rainha e o privilégio de White Lotus

publicidade

O Emmy foi bastante generoso na noite de domingo. Distribuiu prêmios para os principais serviços de streaming: Apple TV+, Netflix, HBO Max...ninguém saiu de mãos abanando. E o CPop te dá um resumo das principais produções vitoriosas na grande noite da televisão norte americana: Ted Lasso, The Crown, Gambito da Rainha, Hacks, I May Destroy You e Mare of Easttown. No segundo bloco, destaque para uma série que promete ser destaque no Emmy de 2022: The White Lotus, da HBO Max. Participam desta edição Carlos Corrêa, Mauren Xavier, Márcio Gomes e Lou Cardoso.

Ouça: