40 anos do Tri invicto do Inter: Da queda no Gauchão a reorganização em busca do Brasileiro

A partir desta quinta-feira, o podcast Direto ao Ponto, do Correio do Povo, em parceria com a Rádio Guaíba, apresentará um especial com a trajetória da conquista do título brasileiro invicto do Inter, há 40 anos.

Na estreia do especial “Inter campeão brasileiro invicto de 1979”, contaremos a derrota da equipe colorada para o Grêmio no Gauchão de 79. O tropeço foi fundamental para o Inter se reorganizar internamente e buscar o tricampeonato nacional na mesma temporada. O episódio conta com entrevistas de Cláudio Duarte e Valdomiro.

Os dois últimos podcasts serão publicados na sexta-feira, dia 20, e na segunda-feira, dia 23, data da conquista do Brasileirão.

Ficha técnica do primeiro episódio:

Textos: Carmelito Bifano e Bruno Ravazzolli.

Edições: Márcio Gomes e Tiago Medina, do Correio do Povo, e Davis Rodrigues, da Rádio Guaíba.

Entrevistados: Cláudio Duarte e Valdomiro.

Locutores: Gutiéri Sanchez e Cristiano Silva.

Narração: Armindo Antônio Ranzolin.

Reportagem de campo: João Carlos Belmonte.

Pesquisa de jornais: Ramon Ferreira (Arquivo de Jornais CP memória).

Pesquisa de fotos: Paulo Bitencourt (Arquivo Fotográfico)

Pesquisa de áudio: José Bitencourt (Discoteca e arquivo de áudios da Rádio Guaíba).