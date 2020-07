A nova data do Enem e o trabalho do MEC durante a pandemia

Anúncio foi feito pelo ministro interino do MEC, Antonio Paulo Vogel

Em meio à crise generalizada causada pela pandemia de Covid-19, o Ministério da Educação confirmou uma nova data para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. Tradicionalmente, a prova é realizada no mês de novembro, mas a edição deste ano teve postergação aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos deputados durante o mês de maio. Conforme o ministro interino do MEC, Antonio Paulo Vogel, que assumiu o cargo desde a saída de Abraham Weintraub da pasta, o governo também não descartou um processo seletivo extraordinário do Sistema de Seleção Unificada no ano que vem. O Sisu reúne milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. A seleção é feita online, por meio da nota do Enem. Além disso, pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai aplicar uma versão digital da prova, que também foi adiada para janeiro. Professor do Instituto Federal do RS e doutor em educação pela Ufrgs, Gregório Durlo Grisa, é o convidado deste episódio. Com Eric Raupp.