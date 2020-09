A participação das mulheres na política de Porto Alegre

publicidade Em sua disputa mais concorrida da história, apenas dois em cada três candidatos à Câmara Municipal de Porto Alegre nas próximas eleições são do sexo feminino. E isso em uma cidade em que as mulheres compõem a maioria da população. E isso apesar de normas que buscam incentivar a participação feminina nas eleições. O Direto ao Ponto desta quinta-feira conversa com a colunista de política Taline Oppitz sobre a presença da mulher nos rumos da política da capital gaúcha. Ouça:

