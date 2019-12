A uma semana de votação, aumenta oposição ao pacote de Leite

publicidade À medida em que se aproxima a data de votação na Assembleia Legislativa do pacote de medidas propostos pelo governo do Rio Grande do Sul, aumentam ações de oposição aos projetos. Nesta segunda-feira, diferentes sindicatos – como Cpers, Sindsepe/RS, Sintergs, Sindispgee Sindisaúde – realizaram as uma caminhada pedindo a retirada do projeto de Eduardo Leite. O Direto ao Ponto analisa a articulação contrária ao pacote. Apresentação de Eric Raupp e participação de Mauren Xavier. Ouça:

