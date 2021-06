Anúncio da Copa América no Brasil causa polêmica nas redes sociais

publicidade

O anúncio da Copa América no Brasil gerou críticas e piadas nas redes sociais. Isso porque o país possui o segundo maior número de mortes por covid-19 no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos, abaixo dos EUA e da Índia. Além disso, especialistas têm alertado para a possibilidade de um novo recrudescimento da epidemia no país diante da retomada de atividades econômicas.

O presidente Jair Bolsonaro garantiu que haverá o evento, mesmo com o agravamento da pandemia, no que depender dele e de seus ministros. No Direto ao Ponto, o repórter de esporte do Correio do Povo Carlos Corrêa explica comenta a decisão e os preparativos para o evento.

Ouça: