As estratégias e prazos do governo do RS na busca de apoio à reforma tributária

publicidade Às vésperas das eleições municipais, o governador Eduardo Leite vive uma espécie de "caravana virtual" em solo gaúcho para apresentar a proposta de reforma tributária para prefeitos, entidades e autoridades regionais. O movimento busca ampliar o apoio aos três projetos que integram a reforma que serão analisados pelos parlamentares na segunda quinzena deste mês, permitindo a sanção até o final de setembro. Para falar sobre a reforma tributária, que busca compensar a diminuição prevista em quase 3 bilhões de reais aos cofres, o Direto ao Ponto trouxe uma entrevista com o governador Eduardo Leite, e analisou os principais pontos do pacote e estratégias do governo com a editora de política do Correio do Povo, Mauren Xavier. Ouça:

