As justificativas para a não votação do projeto que pode reduzir a tarifa em Porto Alegre

publicidade Apresentado a toque de caixa, o projeto da prefeitura que visa dividir o custo da tarifa para reduzir o valor da passagem em Porto Alegre não teve a mesma velocidade na Câmara, onde os vereadores não deram quórum para apreciação das medidas. O Direto ao Ponto desta sexta ouve governo e oposição para buscar entender os imbróglios que impedem a análise dos parlamentares Ouça:

