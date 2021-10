Bastidores da viagem da comitiva gaúcha em Madrid, na Espanha

publicidade

A comitiva governamental do Rio Grande do Sul concluiu a primeira parte de uma agenda de negócios na Europa. Nesta quarta-feira, o governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, secretários e parlamentares deixaram Madrid rumo a Barcelona, na Espanha, onde estão previstos encontros e visitas a iniciativas na área da inovação e infraestrutura.

A jornalista e editora de política do Correio do Povo, Mauren Xavier, conta ao Direto ao Ponto de hoje as prospecções e acordos que marcaram os primeiros quatro dias de agenda oficial e os bastidores do evento South Summit, que terá sua próxima edição em Porto Alegre.

Ouça: